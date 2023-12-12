İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da Mobil Göç Noktası'nın hizmete girdiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanan ve düzensiz göçle mücadelede kullanılan Mobil Göç Noktası aracı Erzurum'da hizmet vermeye başladı. Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlileri ve tercümanın bulunduğu araç, şüpheli bulunan yabancı şahısları kimlik kontrolü ve parmak izi taramasından geçirerek bilgilerini kontrol ediyor. Bu uygulama ile düzensiz göçle mücadelede sahadaki baskı artırılacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanan ve düzensiz göçle mücadelede kullanılan Mobil Göç Noktası aracı Erzurum'da hizmet vermeye başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 29. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede kullanılan Mobil Göç Noktası aracının Erzurum'da da hizmete girdiğini açıklamıştı. Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan bulunan araçta Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğünden görevliler ve tercüman görev yapıyor. Güvenlik güçleri tarafından şüpheli bulunan yabancı şahıslar bu araca getiriliyor. Kimlik kontrolü ve parmak izi taramasından geçirilen şahısların sistem sayesinde bilgileri kontrol ediliyor. Araç hem zaman kaybını önlemeyi hem de caydırıcılığı hedefliyor.

"Erzurum mücadelemizde stratejik bir şehir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce yaptığı açıklamada Erzurum'un düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede stratejik bir şehir olduğunu belirterek, "Düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle de mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Düzensiz göçle mücadelemizde Mobil Göç Noktası adını verdiğimiz araçlarımızı devreye soktuk. Mobil Göç Noktası uygulaması, stratejimizde yer alan, 'Sahayı daraltma ve sınır dışı süreçlerini hızlandırmaya' yönelik bir çalışma. Pilot il olarak 19 Temmuz 2023 tarihinde ilk kez İstanbul'da uygulamaya başladık. Bugün itibarıyla ise Erzurum'da, 1 Mobil Göç Noktası aracımız hizmet veriyor. Bu uygulama ile sahadaki baskıyı artıracağız. Göreceksiniz, her geçen gün yakalanan düzensiz göçmen sayısı artacak" şeklinde konuşmuştu. - ERZURUM