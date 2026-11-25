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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2026-2030 dönemi Meclis üyeleri, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ankara'da bir araya gelerek Düzce'nin üretim kapasitesi, ihracat potansiyeli ve sanayicilerin beklentilerini değerlendirdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 2026-2030 dönemi Meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ankara'da bir araya geldi. TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen buluşmaya Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ve Meclis Başkanı Ümit Yıldırım da katıldı. Meclis üyelerinin de yer aldığı programda Düzce'nin üretim kapasitesi, nitelikli üretim, ihracat ve istihdama katkısı ile sanayicilerin beklentileri ele alındı.

Düzce'nin üretim ve ihracat potansiyeli değerlendirildi

Programda konuşan TSO Başkanı İshak Şengüloğlu, Hisarcıklıoğlu'nun Düzce'ye gösterdiği yakın ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Düzce'nin her geçen gün artan üretim kapasitesi, nitelikli üretim ve ihracat faaliyetleriyle istihdama sağladığı katkıya değinen Şengüloğlu, iş insanlarının sorun ve beklentilerinin ilgili mecralara taşınması konusunda verilen destekten dolayı Hisarcıklıoğlu'na ve TOBB camiasına teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu'ndan Düzce'nin gelişimine vurgu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı yakından takip ettiklerini belirterek, kentte yakalanan uyum ve dinamizmin Düzce'nin her alandaki gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Düzce TSO'nun kentin gelişiminde önemli roller üstlendiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Meclis üyeleriyle gerçekleştirilen buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı