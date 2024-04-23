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Hilal Mağazaları'ndan 23 Nisan etkinliği

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Hilal Mağazaları tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, anneleriyle birlikte hünerlerini sergiledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hilal Mağazaları tarafından Seramik ve Tablo Workshop Etkinliği düzenlendi. Eğitmenler eşliğinde sanatla buluşan çocuklar akrilik tablo yaparken, anneleri ise en güzel seramik fincanı yapmak için hünerlerini sergiledi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğe katılan anne ve çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Hilal Mağazaları tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, anneleriyle birlikte hünerlerini sergiledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hilal Mağazaları tarafından Seramik ve Tablo Workshop Etkinliği düzenlendi. Eğitmenler eşliğinde sanatla buluşan çocuklar akrilik tablo yaparken, anneleri ise en güzel seramik fincanı yapmak için hünerlerini sergiledi.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğe katılan anne ve çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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