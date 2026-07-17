Yayladağı Kara Hudut Kapısı modernize ediliyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesinde yapımı süren Kara Hudut Kapısı Modernizasyon Projesi'nde incelemelerde bulundu.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın 2024 yılında sona ermesiyle Türkiye'nin en güneyinde sınırın sıfır noktasında yer alan Yayladağı ilçesi geçişleri için önemli noktalardan biri haline geldi. Gelişmeler sonrası ilçede bulunan Yayladağı Kara Hudut Kapısı'nın modernize edilmesi için başlanmıştı. Yayladağı Kara Hudut Kapısı'nda yürütülen modernizasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Masatlı, proje kapsamında devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sınır kapısında yürütülen çalışmaların son durumu değerlendirilirken, projenin tamamlanmasıyla birlikte hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Vali Masatlı, modernizasyon projesiyle sınır kapısının daha modern, güvenli ve nitelikli hizmet sunacak bir yapıya kavuşacağını belirterek çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı