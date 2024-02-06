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Hatay'da Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'da, vatandaşlar Miraç Kandili nedeniyle camilere akın etti. Depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kent olan Hatay'da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, vatandaşlar Miraç Kandili nedeniyle camilere akın etti. TOKİ Rasulullah Camisi'nde bir araya gelen Hataylılar, ellerini semaya açarak dualar etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Mevlid-i Şerif okunarak depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

"Bu depremi yaşamayan bilemez"

Kandil dolayısıyla camiye geldiğini ifade eden Abdurrahim İpek, "Bu depremi yaşamayan bilemez. Çok üzüntülü bir durum. İnsanların maddi ve manevi kayıpları var, çok üzücü bir durum. Miraç Kandili dolayısıyla camiye geldik, ibadetlerimizi yapıp dualarımızı edeceğiz" diye konuştu.

"İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız"

İbadet etmek üzere camiye gelen İsmail Sağbaş isimli vatandaş, "6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mekanları cennet olsun. Bizlerde ibadetlerimizi yapmaya geldik, inşallah her şey daha güzel olur. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız" ifadelerine yer verdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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