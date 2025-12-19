Amanos Dağları'nda 8.5 kilometre uzunluğu tünelde ışık göründü

Hatay'da Amanos Dağları'nı tünellerle aşarak İskenderun ve Antakya'yı birbirine bağlayacak olan Belen-Topboğazı Otoyolu projesinde çalışmalar sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 8 buçuk kilometre uzunluğu ve 17 metre genişliğindeki tünelde ilk ışığın görüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin en güneyinde yer alan ve asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da depremin izleri ihya ve inşa çalışmalarıyla siliniyor. Milli bütçeyle yapılan en büyük yatırımlardan olan Belen-Topboğazı Otoyolu Projesi 15 Nisan 2024 tarihinde başlanmış ve projeyle birlikte zorlu Amanos Dağları'nın 8 buçuk kilometre uzunluğa ve 17 metre genişlik tek tünelle aşılması planlanmıştı. Birinci tünelin bitiş noktasında ilk ışık görüldü. İkinci tünelde de 24 saatli esaslı çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, otoyolun son durumunu inceleyerek açıklama yaptı.

Vali Masatlı, "Asırların felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından, asırların ihya, inşa ve imar çalışmaları devam ediyor. Belen Tüneli Projesi, yalnızca bir ulaşım yatırımı değil, Hatay'ımızın geleceğine atılmış güçlü bir adımdır. Özellikle vurgulamak isterim ki Belen-Topboğazı Otoyolu Tüneli, milli bütçeden yapılan en büyük altyapı yatırımları arasında yer almaktadır. Bu yönleriyle bu proje, yalnızca Hatay'a değil, ülkemizin kalkınma vizyonuna da hizmet etmektedir. Bu proje ile birlikte, geçilmesi oldukça güç olan Amanos Dağları tünellerle aşılmakta, Amik Ovası'na hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı tesis edilmektedir. Otoyol sayesinde; Kırıkhan, Hassa, İslahiye ve Nurdağı ilçelerimiz ile Kahramanmaraş ve Gaziantep illerimize kesintisiz ve ekonomik ulaşım sağlanacaktır. Ayrıca Antakya Organize Sanayi Bölgemiz, Hatay Havalimanımız ve Antakya merkezimiz otoyol ağına doğrudan bağlanarak Hatay'ın üretim ve lojistik kapasitesi daha da güçlendirilecektir" dedi.

"T-1 olarak adlandırdığımız birinci tünelde çalışmalar neredeyse tamamlandı ve sizler de görüyorsunuz tünelin bitiş noktasında çok şükür ki ışığı gördük"

Belen - Topboğazı otoyolu yapımında çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Vali Masatlı, ilk tünelin bitiş noktasına ışığı gördüklerini ifade ederek, "Belen - Topboğazı otoyolu toplam 19,2 kilometre uzunluğunda, 2 adet tünel ve 1 adet viyadük yer almaktadır. Geldiğimiz noktada ise T-1 olarak adlandırdığımız birinci tünelde çalışmalar neredeyse tamamlandı ve sizler de görüyorsunuz tünelin bitiş noktasında çok şükür ki ışığı gördük. T-2 olarak adlandırdığımız bölümde de 24 saat esaslı çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Yine proje kapsamında bulunan viyadük imalatında da yüzde yüzde 75 seviyesine gelindi. Viyadüklerimizin de tamamlandığını ilkbahar aylarında görüyor olacağız. Hatay'ımız, yalnızca yollarıyla, tünelleriyle ve viyadükleriyle değil; iradesiyle, dayanışmasıyla ve geleceğe olan inancıyla yeniden ayağa kalkmaktadır. Bugün attığımız her adım, açtığımız her tünel, inşa ettiğimiz her yol; bu kadim şehrin yarınlarına uzanan güçlü bir köprüdür. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devlet-millet el ele vererek yürüttüğümüz bu büyük ihya hamlesiyle Hatay'ımızı sadece ayağa kalkmıyor; onu Türkiye Yüzyılı'nın parlayan şehirlerinden biri haline getiriyoruz. İnancımız tamdır ki, bu topraklar bir kez daha dünyaya şunu gösterecektir: Hatay, her zorluğun ardından daha güçlü doğan bir Anka Kuşudur" ifadelerini kullandı. - HATAY