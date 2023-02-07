Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da 4'ü çocuk 6 kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Yerel Haberler

Hatay'da 4'ü çocuk 6 kişi enkazdan sağ çıkarıldı

İstanbul Beykoz Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde katıldığı arama kurtarma çalışmalarında 4'ü çocuk 6 kişiyi enkazdan sağ kurtardı.

İstanbul Beykoz Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde katıldığı arama kurtarma çalışmalarında 4'ü çocuk 6 kişiyi enkazdan sağ kurtardı.

Beykoz Belediyesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde büyük hasara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgedeki yaraları sarmak için seferberlik başlattı. Depremin olduğu ilk andan itibaren arama ve kurtarma çalışmalarına destek veren Beykoz Belediyesi arama kurtarma ekipleri, bugün 4'ü çocuk 6 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardı. Çocukların enkazdan çıkarılma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Beykoz Belediyesi Çocuk Hatay Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title