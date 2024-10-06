Hastane Çalışanından Sıkma Ustası Olmaya Uzanan Başarı Hikayesi

Konya'da yıllar önce hastanede çalışırken ek iş olarak annesinin yaptığı bazlamaları satmaya başlayan 3 çocuk babası, işinden ayrıldıktan sonra kendini geliştirdiği hamur işinde 15 yaşındaki oğlu ile birlikte hamur açıp hazırlayan sıkma ustası olarak sipariş yetiştirmeye çalışıyor.

Konya'da yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Ali Çınar, 13 yıl önce hastanede personel olarak çalıştığı sırada, ek iş olarak annesinin yaptığı bazlama ekmekleri mesai sonrası arkadaşlarına satmaya başladı. Çınar, daha sonra ek işinde gelirini artırmak için çeşidi çoğaltarak bir süre daha satışa devam etti. Mehmet Ali Çınar, zaman içerisinde işlerini büyüterek 15 yaşındaki oğlu Muhammed Çınar ile birlikte 'sıkma' olarak adlandırılan börekleri içerisine müşterilerinin isteğine göre sucuk, pastırma, tulum peynir ve küflü peynir gibi çeşitlerle 40 çeşit yaparak sunuyor. Çınar ve oğlu sıkmaların hamurlarını hazırlarken arada havaya atarak açıyor, sıkma yapan erkek usta olarak müşterileri şaşırtıyor.

Annesinin yaptığı bazlamaları satarak başladı, sipariş yetiştiremiyor

Adım adım ilerlediği başarı hikayesini anlatan Mehmet Ali Çınar, "2011 yılında Meram Devlet Hastanesinde personel olarak göreve başladım. O dönemdeki şartlarda mevcut ücret yeterli gelmediğinden anneme, 'sen bazlama yap, ben satacağım' dedim. Hastanede çalışan arkadaşlarıma bazlama satarak başladık. Sonradan evimizi hastanenin arkasına taşıdık, bazlama arası peynirli, tereyağlı gibi çeşitlere başladık ve işlerim çok güzel gitti. İlerleyen zamanlarda da işi öğrenince, bazlama yapmak bana kaldı. Dükkan açmak için herhangi bir maddi gücüm yoktu. Hastane de o dönemde taşınmak zorunda kalınca, Mevlana Müzesi tarafından sıkma üzerine bir yere ortak oldum. İş orada tutmadı. Tutmayınca eski model arabamı satıp kendime 10 metrekare bir dükkan açtım. Denetim için gelen görevliler bile '10 metrekareye nasıl sığdırdın sen bu malzemeleri' diye şaşırdı. Dükkanı açtığımızda pandemiye yakalandım, bu süreçte maddi sıkıntılar çektim. Allah'ım bir şekilde geçim kolaylığı verdi. Sonra pandemi kalktı işler yürümeye başladı. İşler büyümeye başladı ve yaklaşık 1 yıldır yeni yerime geçtim. Buradan daha bir büyük yere gidip Konya lezzetlerini dünya çapında duyurmak gibi hedefim var. Türkiye'nin tek erkek sıkmacı unvanı şu an bende ve marka patentine varana kadar her şeyimizi almış bulunmaktayız" dedi.

"Sıkma yaparken bana böyle hayretler içerisinde bakıyorlar"

Gelen müşterilerin çoğunun kendisini şaşkınlıkla karşıladığını anlatan Mehmet Ali Çınar, "Bu tür işler genelde bayanların evlerde, böyle şebitlerin arasına yaptığı bir lezzet. Ablalarımız buraya geldiğinde, ben sıkma yaparken bana böyle hayretler içerisinde bakıyorlar 'sen mi yapıyorsun' diyorlar, 'çok şaşırdık' diye cevaplar alıyorum" ifadelerini kullandı.

"Nasıl bir yetenekleri olduğunu keşfettikleri zaman işin hiçbir zorluğu yok"

Hedefi olan girişimcilere seslenen Çınar, "Baba olarak şu anki yeni yetişen nesili yetiştirmek çok zor ama oğlum çocukluğundan beri benim yanımda. Bu işe göz aşinalığı olduğu için bu sene içerisinde kısa bir sıkıştırılmış eğitim vererek sıkmaya dair püf noktaları, nasıl yapacağı gibi eğitimleri sıkı şekilde verdim, 3 ay sürecinde usta yaptım diyebilirim. Hamur işini erkekler yapamaz diye bir algı var. Bu bir bayan işi derler ama bu bir bayan işi değil. Bu bir yetenek ve istek işidir. Girişimci gençlerin kendilerini keşfetmeleri gerekiyor. Nasıl bir yetenekleri olduğunu keşfettikleri zaman işin hiçbir zorluğu yok" diye konuştu.

Mehmet Ali Çınar'ın oğlu Muhammet Çınar ile hazırladığı sıkmaları yiyen müşteriler ise bu lezzeti severek tükettiklerini söyledi. - KONYA