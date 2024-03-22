Hakkari'de 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor' projesi hayata geçti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor" projesi kapsamında kurulan bilişim laboratuvarı hizmete açıldı.

Hakkari merkez ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde kurulan 3 ayrı merkezin açılışını toplu olarak yapan Vali Ali Çelik, "Hakkari için çok önemsediğim bir proje çünkü özellikle gençler açısından en önemli sorunlardan bir tanesi de istihdam. Zaman çok hızlı değişiyor. Eski meslek gruplarının birçoğu çağın gerekleri karşısında tasfiye oluyorlar. Yeni meslekler ortaya çıkıyor ve bu mesleklerde hızlı bir istihdam alanları doğuruyor. Bu mesleklere uygun olarak gençlerimizin yeteneklerini donatmak için de bu projeyi hayata geçirmişler. İl özel idaremiz tarafından uygulanan bu değerli projede emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Otomasyon sistemlerinin çok yaygınlaştığını görüyoruz, bugün birçok fabrikada kitlesel üretimlerin artık robotik araçlarla yapıldığını görüyoruz. Bunların; yazılım, kontrol mühendisleri ya da kontrol teknikerlerine çok fazla ihtiyaç duyduklarını, dolayısıyla bilgisayar, yazılım, otomasyon tasarım konularında nitelikli insanların çok kolay iş bularak istihdam edilebileceklerini düşünüyorum. Belki de Hakkari'de geliştirmemiz gereken önemli konulardan biri budur. Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor projesi ile gençlerimizin amaçlarının belge almaktan ziyade eğitim verilen alanlarda kendilerini geliştirmek, katma değerlerini artırmak ve istihdam alanlarında önlerini açmak olması gerekir" dedi. - HAKKARİ