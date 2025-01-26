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HAK-İŞ'ten Filistin'e Destek Çağrısı

HAK-İŞ'ten Filistin'e Destek Çağrısı
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HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Filistinli kardeşlerin yaşadığı insani ve ekonomik sıkıntıların giderilmesi ve İsrail'in uygulamalarına karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Filistin ve Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, "Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı ekonomik ve insani sıkıntılarının acilen giderilmesini istiyoruz" dedi.

HAK-İŞ tarafından Miraç Kandili dolayısıyla Hacı Bayram Veli Camii'nde ikindi namazı sonrası süt ve lokma dağıtıldı. Programda HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi açıklamada bulundu. İsrail ile Filistin arasında gerçekleşen ateşkes mutabakatını önemli bir adım olarak gördüklerini ifade eden Tanrıverdi, "Bütün dünyanın gözleri önünde siyonist İsrail'in yarım asırdan uzun bir süredir acımasızca gerçekleştirdiği soykırım ve katliamlarına maruz kalan Filistin ve Gazze'nin yiğit evlatlarını verdikleri asil mücadele ve elde ettikleri başarı dolayısıyla kutluyoruz. 1948 yılında kan ve işgal üzerine kurulan İsrail, o günden bu yana işgalini sürekli genişletmiştir. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana şiddetini artırarak Filistin'de, özellikle Gazze'de yüzyılın en ağır trajedisi ve insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından biri yaşanmıştır. Siyonist İsrail, Gazze'yi bir açık hava hapishanesine dönüştürmüş, ciddi insan hakları ihlalleri yaparak soykırım gerçekleştirmiştir" dedi.

Tarihi ve kültürel mirasların yok edildiği bir yıllık sürede Gazze Şeridi'ne 85 bin ton patlayıcı atıldığını hatırlatan Tanrıverdi, "HAK-İŞ olarak ateşkes anlaşmasının bütünüyle hayata geçirilmesini, izleyen süreçte kalıcı barış için çalışmalar yapılmasını, Orta Doğu'da kalıcı barış için iki devletli çözüm anlayışı ile başkenti Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasının sağlanmasını, Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı ekonomik ve insani sıkıntılarının acilen giderilmesini, İsrail'e yönelik silah sevkiyatının derhal durdurulmasını ve Gazze'ye insani yardım erişiminin kesintisiz bir şekilde sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçmesini, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı abluka, yasadışı yerleşim faaliyetlerine, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılarından ve insanlığın tüm değerlerini yok sayan tutumundan vazgeçmesini, işgalci İsrail'in Filistinlilere karşı uygulanan zorla yerleşim, yer değiştirme ve yıkım çalışmalarını, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya karşı saldırılarını ve Kudüs şehrindeki tarihi yapıları tahrip etmesini şiddetle kınıyor ve durdurulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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