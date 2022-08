Gurbetçi aile, çocukların hayallerini gerçekleştiriyor Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Rahim ve Ayşe Keskin çifti, 33 yıldır yaşadıkları yurt dışında her çocuğun hayalini gerçekleştirmek için çabalıyor.

Gurbetçi aile, çocukların hayallerini gerçekleştiriyor

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Rahim ve Ayşe Keskin çifti, 33 yıldır yaşadıkları yurt dışında her çocuğun hayalini gerçekleştirmek için çabalıyor.

Amerika'da yaşayan ve aslen Ordu'nun Ünye ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Rahim ve Ayşe Keskin çifti, yıllardır çevresinde gördükleri her çocuğu mutlu etmek için uğraşıyor. Yurt dışında ve yurt içinde çeşitli etkinliklerle hayatlarını kimsesiz ve yetim çocuklara adayan gurbetçi çift, çocuk evleri sitesinde bulunan miniklerle bir araya geldi. 33 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde yaşayan Keskin ailesi, her şehirde düzenledikleri farklı etkinlik ve eğlencelerle çocukların mutluluklarına ortak oluyor.

"Onları mutlu etmek bizi de mutlu ediyor"

Dünyada çocukların mutlu olmasını ve onların mutluluklarına ortak olunması çağrısında bulunan gurbetçi vatandaş Ayşe Keskin, "Bu benim ve eşimin yıllardır aklındaydı ve planlıyorduk. Kimsesiz ve yetim çocuklarımıza sevgi açlıklarını görerek beraber bir şeyler yapmak istedik. Onlarla bir gün dahi olsa yüzlerinde gülümseme yaşatmak istedik. Onlarla birlikte oyunlar oynayarak, oyuncaklara binerek veya bir şeyler yiyerek onların mutluluklarıyla mutlu olduk. Bizler güzel bir gün yaşatabiliyorsak bu çocuklarımıza, ne mutlu bize. İnşallah gelecekte daha büyük projelerimizde olacak ve onları da hayata geçireceğim" dedi.

Çocukların mutluluklarıyla kendisinin de mutlu olduğunu söyleyen Rahim Keskin ise, "Burada gördüğümüz gibi çocuklarımız bu yapılan sosyal etkinlikten çok mutlu oldu. Herkesin böyle durumlarda daha duyarlı olmasını ve kimsesiz çocuklarımızın mutlu olmalarını sağlamamız gerekiyor. Çünkü ülkemizin geleceği çocuklarımızdır. Biz de bu gün böyle bir etkinlik yaparak örnek olmak istedik" diye konuştu.

Yapılan etkinlik içerisinde çocuklara çeşitli hediyeler ve ikram dağıtıldı.