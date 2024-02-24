GÜNKAF'24'te Adalet Bakanlığı ve Antalya Adliyesi standı büyük ilgi gördü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda ve Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde yüzlerce firma, kamu kurumları ve 12 paydaş üniversiteyi, binlerce öğrenci ve mezunla buluşturan Güney Kariyer Fuarı'ndaki (GÜNKAF'24) Adalet Bakanlığı ve Antalya Adliyesi standı büyük ilgi gördü.

Mimar Sinan Kongre Merkezinde düzenlenen fuarda Antalya Adliyesi olarak kurulan standa adli unvanlarla ilgili tanıtım ve bilgilendirmelerde bulunuldu. Adalet Bakanlığına bağlı meslek grupları hakkında fuarda görevli olan Cumhuriyet Savcıları, hakimler, hakim ve savcı adayları, yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri, mübaşirler, icra müdürleri, sosyal hizmet uzmanları, bilgi işlem çalışanları ve infaz koruma memurları tarafından adliye standını ziyaret eden öğrencilere mesleki bilgilendirmeler ve tanıtımlar yapılarak iş yurdu kurumlarında üretilen ürünler tanıtıldı. Ziyarette öğrencilere adalet ve hukuk sistemi anlatılırken gençlerin merak ettiği sorular cevaplandı.

"Öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum"

Fuar alanında bulunan konferans salonunda düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Adalet Bakanlığı adına öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek yaptıkları çalışmalarla Adalet Bakanlığı teşkilatlarını ve bakanlıktaki kariyer süreçlerini gençlere aktarmaya çalıştıklarını ifade etti. Güney Kariyer Fuarı'nın öğrencilerin kariyer farkındalığını artırarak kariyer planlamasına yardımcı olacağını temenni eden Kahveci, "Adalet ve hukuk alanında kariyer yapmayı düşünen birçok genç var ve bu alanda başarılı olmak için adımlarınızı doğru atmaya başlamak önemlidir. Kariyerinizde başarılı olmanın anahtarı, tutku ve azimdir. Adalet ve hukuk alanında çalışmak istiyorsanız, bu alana gerçekten ilgi duymalı ve kendinizi sürekli olarak geliştirmelisiniz. Üniversite eğitiminiz sırasında hukuk derslerine ve ilgili alanlara odaklanarak sağlam bir temel oluşturabilirsiniz. Ayrıca staj ve gönüllü çalışmalarla pratik deneyim kazanmak da önemlidir" dedi.

"Toplum için önemli bir hizmet"

Adalet ve hukuk alanında kariyer yapmanın toplum için önemli bir hizmet olduğunu dile getiren Kahveci, "Mesleğinizde dürüstlük, adalet ve etik değerlere her zaman bağlı kalmanız önemlidir. Sevgili gençler, unutmayın ki kariyeriniz sizin elinizdedir. Tutkuyla çalışın, kendinizi geliştirin ve hedeflerinize ulaşmak için azimle ilerleyin. Adalet Bakanlığımıza bağlı meslek grupları adalet ve hukuk alanında kariyer yapmak isteyenler için önemli bir seçenektir. Hakim Cumhuriyet Savcısı, Zabıt Katibi, Mübaşir gibi meslek grupları adalet sisteminin işleyişinde önemli bir rol oynamaktadır. Burada en önemli amacımız, Adalet Bakanlığımıza bağlı kariyer mesleklerimizi sizlere tanıtıp sizlere kariyer planlamanızda yardımcı olabilmektir" diye konuştu.

"Adliyemizi ziyaret edin, duruşmaları izleyin"

Üniversite öğrencilerinin mezuniyetinden sonra kendilerini birer yargı mensubu olarak aralarında görmekten memnuniyet duyacağını dile getiren Kahveci, konuşmasının devamında "Fakülte dönemi boyunca mutlaka uygulama ile bilgi sahibi olmak üzere Adliyemizi ziyaret edin, duruşmaları izleyin. Hukuk fakültelerimizden gelecek bu tür talepleri her zaman karşılamaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu çerçevede, ilimizde düzenlenen Güney Kariyer Fuarı'na katılan ve yoğun emek harcayan tüm herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kariyer Fuarımızın gençlerimiz ve ülkemiz için faydalı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar da, "Adalet sistemi herkesin katkısıyla daha güçlü hale gelir. Siz de bu önemli görev için aday olabilir, toplumumuzun adaletine katkı sağlayabilirsiniz. Yargı sistemi, toplumumuzun temel yapı taşlarından biridir ve adaletin sağlanması için büyük bir öneme sahiptir. Sizlerin de bu önemli göreve katkı sağlayacağınıza inanıyor ve kariyer yolculuğunuzda başarılar diliyorum" dedi.

Kurgusal duruşma yapıldı

Fuar alanında bulunan bir çalışma salonunda duruşma salonu inşa edilerek, burada Antalya Adliyesinde görevli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Hakimler ve Cumhuriyet Savcısı tarafından Ağır Ceza Mahkemesi kurgusal duruşması canlandırıldı, temsili yargılama yapıldı. Öğrenciler duruşma esnasında yaşananları dikkatle takip ederek mesleki tecrübe kazanıp, adalet sistemi hakkında bilgi edindiler. Ayrıca katılımcı öğrenciler; avukat, sanık ve mağdur rollerini üstlenerek temsili duruşma faaliyetinde yer aldılar. Kurgusal duruşma programının sonunda öğrencilere etkinlikte anlatılan hususlara ilişkin bilgi yarışması düzenlenerek, kazanan öğrencilere ödülleri verildi.

Klavye yarışması düzenlendi

Stant alanında kurulan sistem ile öğrencilere Q ve F seçeneklerinde klavye yarışması düzenlendi. 3 dakika da en fazla kelimeyi yazarak dereceye giren öğrencilere Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanı tarafından ödülleri verildi.

Elektronik kelepçe tanıtımı yapıldı

Ceza İnfaz Kurumlarınca tanıtımı amacıyla kurulan stantlarda ise şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlar ile toplum içinde izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan, mağdurun ve toplumun korunmasını destekleyen kararların infaz edilmesinde kullanılan elektronik izleme (kelepçe) hakkında bilgi verildi.

Adalet Bakanlığı ve Antalya Adliyesi olarak açılan stant alanı fuar boyunca, öğrenciler ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öğrencilerin ilgili meslekler hakkında merak ettiği tüm sorular fuar süresi boyunca yanıt buldu. 2 gün süren fuar etkinliği bugün itibariyle son buldu. - ANTALYA