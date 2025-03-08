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Gülnaz Alp, Kadınlar Günü'nde Üretici Kadınların Gücünü Vurguladı

Gülnaz Alp, Kadınlar Günü'nde Üretici Kadınların Gücünü Vurguladı
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Malatya'nın Arguvan ilçesinde küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan Gülnaz Alp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde üretici kadınların önemine dikkat çekerek, emeklerinin görünür olmasını istedi. Kadınların üretim yapmaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Malatya'nın Arguvan ilçesine küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan Gülnaz Alp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde örnek bir duruş sergileyerek üretici kadınların önemine dikkat çekti.

Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı İsa Köy Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan Gülnaz Alp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamanın, kutlama yapmakla sınırlı olmadığını belirterek, "Aslında bir şey yaparak kutlamaya gerek yok, hatırlanmak yeterli. Biz hazırlık yapmadık ve herhangi bir kutlama da olmadı. Kimse arayıp bir program yapalım demedi" ifadelerini kullandı.

Üretici bir kadın olarak emeklerinin görünür olmasını isteyen Alp, iş gücünün farklı olduğunu vurgulayarak, "Biz üretici kadınız. Diğer kadınlardan farkımız yok ama iş gücümüz farklı. Biz üretirken, bir taraf tüketiyor. Çalışıyoruz, ama pazarlamada zorluk yaşıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri satarken, kadın olarak bizimle muhatap olmayı reddediyorlar" dedi.

20 yıldır eşinin desteğiyle küçükbaş hayvancılık yapan Alp, Kaymakamlık tarafından başlatılan "10 koyun projesi" sayesinde başladıkları işinde 2 binde fazla koyun satışı gerçekleştirdiğini belirterek, kadınların zorluklara rağmen üretmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Kadın üretici Alp, kadınların başarabileceğini ve boş oturmak yerine köylerine dönüp üretim yapmalarını önererek, "Kadınlar hiçbir zaman yıldıramaz. Sonuçta biz anneyiz, üretiriz, baş ağrısı yaparız. Kadınlar Günü'nü kutluyorum ve herkesin kendi işini yapmasını öneriyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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