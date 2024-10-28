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GTO'dan 29 Ekim mesajı

GTO'dan 29 Ekim mesajı
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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 101. yılı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 101. yılı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılması imkansız görünen destansı zaferlerin Cumhuriyet ile taçlandırıldığını ve Türk milletine emanet edilen eşsiz miras Cumhuriyet'e sahip çıkmaya söz verdiklerini belirterek, "Gaziantep Ticaret Odası olarak, Cumhuriyetimizin 101. yılında, atalarımızın bize bıraktığı bu eşsiz mirasa sahip çıkmaya, onu korumaya ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde devretmeye söz veriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türki milletinin tarihi boyunca bağımsızlık için büyük bedeller ödediğini ve ödenen bu bedeller neticesinde elde edilen kazanımları korumanın da her bir Türk ferdinin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan GTO Başkanları mesajlarında, "Ödediğimiz bedellerin en büyük kazanımı Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyettir. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen destansı mücadelelerin sonucunda elde ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhuriyet değerlerine sımsıkı sarılmak, Ata'mızın eşsiz emanetini ilelebet yaşatmak, evlatlarımızı da bu bilinçle yetiştirmek her birimizin sorumluluğu ve en önemli görevidir. Gaziantep Ticaret Odası olarak attığımız her adımda, yürüttüğümüz her çalışmada ve hayata geçirdiğimiz her projede bu anlayışla hareket ediyor, çok daha güçlü ve refah bir Türkiye Cumhuriyeti hayaliyle motive oluyoruz. Cumhuriyetin temel değerleri olan özgürlük, eşitlik ve adalet ilkeleri doğrultusunda, üyelerimiz ve şehrimizle birlikte, ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir kılmak, girişimcilik ruhunu yaygınlaştırmak ve dünya çapında rekabet gücümüzü artırmak için var gücümüzle çalışacağımıza da söz veriyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyor Cumhuriyet Bayramı'mızı gururla kutluyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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