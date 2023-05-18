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Genelkurmay Başkanı Güler, Balkan ülkelerinden mevkidaşları ile Sofya'da bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Güler, Balkan ülkelerinden mevkidaşları ile Sofya'da bir araya geldi

Yerel Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 'Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları' toplantısına katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 'Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları' toplantısına katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 17-18 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 'Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları' toplantısına katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bulgaristan Yaşar Güler Orgeneral Yerel Haberler

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