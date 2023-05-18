Genelkurmay Başkanı Güler, Balkan ülkelerinden mevkidaşları ile Sofya'da bir araya geldi
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 'Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları' toplantısına katıldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 'Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları' toplantısına katıldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 17-18 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 'Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları' toplantısına katıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel