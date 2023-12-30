GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Suudi Arabistan'da yaşanan skandalla ilgili açıklama yaptı

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz Suudi Arabistan Riyad'da yaşanan skandalla ilgili açıklama yaparak süper kupa finalinin Adıyaman'da oynanmasını istedi.

Türk milletinin değerlerinin, Cumhuriyetimizin Kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına manevi şahsiyetine yönelik saygısızlığı Türk milletinin affetmeyeceğini kaydeden Genel Başkan Zeynal Abidin Kıymaz, "Organizasyon komitesinin de bu gibi olayların var olabileceğini öngörerek hareket etmesi gerekiyordu. Türkiye'nin iki güzide kulübünün heyet olarak böyle bir saygısızlıkla muhatap olmalarının zeminini hazırlayan yöneticilerden de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hesap sormalıdır. Nihayetinde takımlarımız bu tutumu ret ederek ülkemize finali oynamadan dönmüşlerdir ve kamuoyu da bu davranışı desteklemiştir.

6 Şubat depreminde yer ile yeksan olan Adıyaman'da bu final oynanırsa deprem den etkilenen milyonlarca insanımızın da moral kazanmasına sebep olur onure edilmiş olurlar. Aynı zamanda depremzedelere unutulmadıkları hatırlatılmış olur.

Türkiye Futbol Federasyonu ertelenen Süper kupa finalinin Adıyaman'da oynatılması kararı sadece Türkiye'de değil Dünya'da da takdir edilecektir. Bu talebimizi Türkiye Futbol Federasyonunun değerlendirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN