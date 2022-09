Gençlerle Kitap Sohbetleri'nde 'Türk Devlet Felsefesi' konuşuldu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan ve her ay gençlerle farklı bir kitap tahlilinin yapıldığı 'Gençlerle Kitap Sohbetleri'nin Eylül ayı programı gerçekleşti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan ve her ay gençlerle farklı bir kitap tahlilinin yapıldığı 'Gençlerle Kitap Sohbetleri'nin Eylül ayı programı gerçekleşti. Bu ayki programda katılımcı olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de yer aldı.

Gençlerin kitap okuma alışkanlığını ve kitap değerlendirme yeteneğini geliştirmek amacıyla düzenlenen programda Mehmed Niyazi'nin 'Türk Devlet Felsefesi' kitabı ele alındı. 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Başkan Yalçın'ın yanı sıra Eğitimci Yazar Mehmet Karataş, Eğitimci Yazar Mehmet Torun, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Kemaloğlu, ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen ve Eğitimci Yazar Uğur Baş konuşmacı olarak katıldı. Programda dinleyici olarak gençlerin yanında Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de yer aldı.

'KURBAN OLDUĞUM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'

İlk olarak söz alan Başkan Yalçın, kitap hakkında kısa bir bilgi verdi.

Kitabın temel düşünce yapısını aktaran Başkan Yalçın, eserin Türk Devleti'nin geçmişine ve devlet sistemindeki temel taşlara işaret ettiğini söyledi. Daha sonra gençlere seslenen Başkan Yalçın, "Devletsizliği Allah kimseye yaşatmasın, bugün burada her birimiz huzurla ders çalışabiliyorsak, kurban olduğum Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin sayesindedir. Bu devletin her bir bireyi olarak yaptığımız her güzel iş devlet adına yazılıyor." dedi.

'TÜRK DEVLETİ DİNAMİKTİR, TÜRK DEVLETİ'NDE SÖMÜRÜ OLMAZ'

Daha sonra söz alan Vali Çiçek, Türk Milleti'nin tarih boyunca devletini korumak adına birçok badireden geçtiğini ifade ederek, bugün bu tutumunu hala devam ettiğini belirtti.

Vali Çiçek, Türk Milletinin devleti dinamik olarak algıladığını ve bundan dolayı sürekli geliştirmeye çalıştığını kaydetti. Türklerin, İslam öncesi geleneklerini İslam'a uyarlayarak devam ettirdiğine dikkat çeken Vali Çiçek, Türk Milleti'nin kut anlayışını nasip kavramıyla birleştirdiğini ifade etti.

Türk Devlet geleneğinde alınan toprakların yurt edinilmesinin temel amaç olduğunu belirten Çiçek, bu anlayıştan dolayı Türklerin aldıkları yerlere sömürü değil barış götürdüğüne vurgu yaptı. 'Dünyanın Türk gençlerine ihtiyacı var.' diyen Çiçek, yeni bir Türk Medeniyeti tasavvurunun dünyaya gerekli olduğunu söyledi.

'TÜRK MİLLETİ'NİN ANLAYIŞINDA DEVLET KUTSALDIR'

Kitap hakkında konuşan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen de kitaptan bir bölüm aktararak, "Devlet, kaideler ve müesseseler manzumesidir ve bu manzumeye ruh veren aydınlardır. Aydınların başarılı olmaları da devleti tanımaları ve fonksiyonunu idrak etmeleri ile mümkündür." ifadelerini kullandı.

Kitap değerlendirmesi yapan bir diğer isim olan Doç. Dr. Alper Kemaloğlu da, kitapta gökyüzünün Türk kozmolojisinde kutsal olarak yer aldığını ve güneşin doğudan doğmasından dolayı Türk devletlerinde doğunun her zaman devletin merkezinde yer almasından söz edildiğini belirtti. Kemaloğlu kitapta, devletin de gökyüzü ve yer yüzünden sonra üçüncü sırada kutsal olarak nitelendirildiğine dikkat çekti.

Program sonunda kura çekilerek etkinliğe katılan öğrencilere 'Türk Devlet Felsefesi' kitabı hediye edildi. - KAYSERİ