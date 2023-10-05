Gençlerden sokak hayvanlarına kulübe

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü yurdunda kalan gençler yurdun bahçesine patili dostları için kulübe, deterjan kutularından ise kuş yuvası yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü yurdunda kalan gençler yurdun bahçesine patili dostları için kulübe, deterjan kutularından ise kuş yuvası yaptı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Aliya İzzetbegoviç öğrenci yurdunda kalan gençlerde Hayvanları Koruma Gününde patili dostlarını unutmayarak sıcak ve şirin bir kulübe yaptılar.

Mahpeyker Sultan Yurdunda da deterjan kutularından kuş yuvaları yaparak sıfır atığa da dikkat çeken gençler kuşlar için tatlı mekanlar oluşturdu. - DÜZCE