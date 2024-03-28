Gençler, okulları renklendirerek çocukların öğrenim ortamını iyileştiriyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı gönüllü gençler küçük kardeşlerinin daha canlı ve enerjik dolu renklerle dolu bir ortamda öğrenim görmesi için kolları sıvadı.

Yunus Efendi İlkokulu öğrencileri, canlı ve enerjik renklerle dolu bir ortamda öğrenim görecek. Çocukların geleceği için kolları sıvaşan Gençlik Merkezi tasarım ekibi ve Genç Hemşireler topluluğu Yunus Efendi İlkokulu'nu renklendirdi. Okulun duvarlarına çizilen ve yapılan boyamalar öğrencilerinde büyük dikkatini çekiyor. Gençler ise "Birlikte daha güzel bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz" dediler. - DÜZCE