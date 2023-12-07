Gençler Kazdağları'na yiyecek bıraktı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün öncülüğünde bir araya gelen gençler Kazdağlarına gezi düzenlerken, yaban hayvanları için yiyecek bıraktı. Kazdağları gezisine 25 kişi katıldı.

Burhaniye'de Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan'ın öncülüğünde bir araya gelen gençler Kazdağları gezisine katıldı. Kazdağları'nın Hanlar ve Döşeme Deresi Şelalesi arasında yürüyüş yapan Burhaniyeli gençler, yaban hayvanlarına yem bıraktı. Ağaç diplerine yem döken gençler, unutulmaz bir gün yaşadı. Geziye katılan gençler Müdür Aslan Alparslan'a teşekkür ederken, gezilerin tekrarlanmasını istedi. Katılımcılara teşekkür eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, " Düzenlediğimiz geziye, Üniversite, lise ve sporcu gençlerden oluşan yaklaşık 25 kişilik bir grup katıldı. Gençlerle birlikte hem doğa yürüyüşü yaptık hem de havaların soğuması ile birlikte yiyecek bulmakta güçlük çeken dostlarımız için belli noktalara yiyecekler bıraktık. Zorlu kış şartlarında onların aç kalmasını önlemeye yönelik biraz olsun katkımız olduysa ne mutlu bize. Sonuçta, dünyayı, doğayı bütün canlılarla birlikte paylaşıyoruz. Her şeyden önce bir insan olarak bu canlıları korumak, yaşatmak vicdanı sorumluluğumuzdur. Dostlarımızın zorluk yaşamaması ve olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için benzer etkinlikleri ayda bir planlamayı düşünüyoruz. Katılan tüm gençlere duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR