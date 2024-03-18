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Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında yerel basın sergisi açıldı

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Çanakkale'de düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan 'Geçmişten Günümüze 18 Mart Yerel Basın Sergisi' açıldı. Sergiye, Vali İlhami Aktaş ve birçok protokol üyesi katıldı.

Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde ÇOMÜ İletişim Fakültesi ve Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan "Geçmişten Günümüze 18 Mart Yerel Basın Sergisi" açıldı.

85 parçalık "Dünden Bugüne Yerel Basında 18 Mart Zaferi" temalı serginin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galeri Binasındaki açılışına, Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve eşi Sibel Biçen, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü V. Çağman Esirgemez, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, ÇOMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Önal, Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı, protokol üyeleri, akademisyenler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Açılıştan sonra sergiyi alanını gezen Vali İlhami Aktaş'a Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı ve ÇOMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Engin Çağlak tarafından bilgi verildi.

Vali İlhami Aktaş, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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