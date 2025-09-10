Gaziantep'te Antep Fıstıklı Badem Şekeri Üretimi Artıyor

Gaziantep'te son zamanlarda üretimine başlanan ve büyük bir ilgi gören Antep fıstıklı badem şekeri ağızları tatlandırıyor.

Gastronomi şehri Gaziantep'in en önemli tarımsal ürünlerinden olan, baklavadan katmere, pastadan kurabiyeye ve birçok tatlı ürününün yanı sıra yemeklerde de kullanılan Antep fıstığı, artık bademde de kullanılmaya başlandı.

Gaziantep'te "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığı ile badem şekerini karıştıran ve eşsiz bir damak zevki ile karşılaşan üreticiler, halktan gelen güzel tepkilerin ve artan talebin ardından üretimi artırdı.

Türkiye'de sadece Gaziantep'te üretilen Antep fıstıklı badem şekeri, yurt dışından ve farklı şehirlerden gelen vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini almasıyla kentteki işletmeler, satış yaptıkları iş yerlerine kurdukları ocaklarda da üretime başladı.

Badem, Antep fıstığı ve şeker ile 2 saatlik bir çalışmayla hazırlanan badem şekerinin Gaziantep'te her işletmede hemen hemen günlük üretim 500 kilogramı buluyor. İşletmenin büyülüğüne ve talebe göre üretim miktarı artan Antep fıstıklı badem şekeri, Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra Avrupa ülkelerine de gönderiliyor.

Kentteki birçok işletmede yapılmaya başlanan Antep fıstıklı badem şekeri en çok ise turistlerin ilgisini çekiyor. Yorucu ve zahmetli bir süreçten sonra hazırlanan Antep fıstıklı badem şekerinin kilogramı ise 450 TL'den satılıyor.

Antep fıstıklı badem şekerinin yanı sıra limonlu, vanilyalı, çilekli ve tarçınlı gibi çeşitlerden de üretim yapan üreticilerin bin bir emek ve zahmetle hazırladıkları rengarenk badem şekerleri hem ağızları tatlandırıyor hem de tezgahları süslüyor.

Osmanlı döneminde yapıldığı bilinen ve özellikle bayram gibi özel günlerde ağızları tatlandıran badem şekerini Antep fıstıklı yapmaya başlayan üreticiler, kentte daha önce sadece beyaz badem şekerinin üretildiğini ve son zamanlarda üretimine başlanan Antep fıstıklı badem şekerinin büyük bir ilgi gördüğüne dikkat çekti.

Tarihi Almacı Pazarı'nda yöresel ürünler satan Kerim Kıssa, şekerli şurupla kaplanan geleneksel bir tat olan badem şekerinin Antep fıstıklı yaptıklarını ve büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Toz şekerini su ile karıştırıp, şerbet haline getirdikten sonra daha önceden kavrulmuş olan bademin üzerine dökerek karıştırdıklarını, içine Antep fıstığı döktüklerini ve fıstıklı şeker yaptıklarını bildiren Kıssa, "Geçtiğimiz dönemlerde sadece bademli beyaz şeker vardı. Şu anda ise başta Antep fıstıklı olmak üzere çilekli, limonlu, vanilyalı, karadutlu ve tarçınlı gibi birçok çeşit badem şekeri yapmaya başladık" dedi.

Badem şekerinin günlük taze yapıldığını belirten Kıssa, "Çeşit çeşit badem şekerlerini yurt dışından ve farklı şehirlerden şehrimize gelen vatandaşlar çok beğeniyor. Fıstık fiyatı yüksek olduğu için daha çok Antep fıstıklı badem şekeri tercih ediliyor. Bir kilogram fıstık yerine bir kilogram badem şekeri daha makul oluyor. Fıstık pahalı ve badem şekeri fıstığa göre daha uygun geliyor. Onun için vatandaşlar hediyelik olarak Antep fıstıklı badem şekeri alıyor" şeklinde konuştu.

Antep fıstıklı badem şekerinin ve diğer çeşitlerin kilogramının 450 liradan alıcı bulduğunu ve ağırlıklı olarak yerli bademle hazırlanan şekerlerin büyük ilgi gördüğünü de sözlerine ekledi.

Denizli'den Gaziantep'i gezmeye geldiğini ve Almacı Pazarı'na alışveriş yaparken her tezgahta Antep fıstıklı badem şekerinin dikkatini çektiğini belirten Hakan Erensoy da, "Renkli renkli badem şekerleri dikkatimi çekti. Antep fıstıklı badem şekerini çok beğendim ve çok hoşumuza gitti" diye konuştu. - GAZİANTEP