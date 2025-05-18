Gaziantep Sanayi Odası Başkanı'ndan 19 Mayıs Mesajı

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı'ndan 19 Mayıs Mesajı
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GSO Başkanı Adnan Ünverdi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle yaptığı açıklamada, gençlerin ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı. Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesinin önemine değinerek, gençlerin ülke hedeflerine ulaşmada kilit rol oynayacaklarını belirtti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Başkomutan Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Türk kurutuluş mücadelesinin 106'ncı yılına ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Adnan Ünverdi, vatan toprağının emperyalist devletlerin işgali altında olduğu ve aziz milletimize pranga vurulmak istendiği bir dönemde Başkomutan Atatürk'ün başlattığı bağımsızlık mücadelesinin tüm yurda yayıldığını ve yaşanan zorlukların ardından gelecek güzel günlerin habercisi olduğunu kaydetti. Ünverdi. mesajında, "O karanlık günlerde aziz atalarımız, 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek, vatanını canından aziz bilmiş, istiklal ve istikbal uğruna genci yaşlısıyla şehadete koşmuştur. Bugün şanlı bayrağımız altında özgürce yaşıyorsak bunu atalarımızın eşsiz fedakarlıklarına ve Kurtuluş Mücadelesinde verdikleri destansı mücadeleye borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kurtuluş meşalesinin yakıldığı bu özel günü gençlere armağan etmesi, onlara duyduğu güven, sevgi ve verdiği değerin bir göstergesi olmuştur. O zor koşullarda büyük zaferler kazanan aziz atalarımızın mücadelesi en büyük güç ve ilham kaynağımızdır. Bize bıraktıkları cennet vatanımıza sahip çıkacak, manevi miraslarını ve hatıralarını her daim yaşatacak ve aydınlık yarınlarımızı geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Bugün yeniden şekillenen bir dünyada genç beyinlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Teknolojiyle birlikte yeni bir sanayi devrimi yaşıyoruz. Günün koşullarına hakim, donanım sahibi, üreten ve girişimci gençlerimizle ancak bu geçişi başarabilir, ülke hedeflerimize ulaşabiliriz. Gençlerimizin dahil olduğu savunma sanayisi başta olmak üzere, kendisine inanan bir gençlik yetişiyor ve geleceğimiz adına büyük heyecan ve umut veriyor. Bunu her alana yaymak ve gençlerimize fırsat vermek, imkanlar sunmak zorundayız. Bugünün gençleri yarın ülkemizin yöneticileri, karar vericileri olacak. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri, meslek edinmeleri için GSO Mesleki Eğitim Merkezi'miz, Model Fabrikamız ve Odamızda gerçekleştirdiğimiz projelerle gençlerimize destek olmaya devam ediyoruz. Üniversite-Sanayi iş birliğini çok önemli buluyor, önümüzdeki dönemde bu anlamda çok daha aktif bir süreç yürütmek üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizin kalkınma hedeflerine gençlerimizle birlikte ulaşacağımızdan eminiz ve Atamızın izinde durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 106'ncı yıl dönümünde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm vatan kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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