Gaziantep İslahiye İlçesinde İlkokul Öğrencileri Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 33 ilkokul öğrencisi jandarma karakolunu ziyaret ederek yerinde eğitim aldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yunus Emre İlkokulu'nun 33 minik öğrencisi, öğretmenlerinin eşliğiyle Güvenli Eğitim ve Koordinasyon kapsamında Boğaziçi Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret esnasında çocuklara trafik bilincinin arttırılması, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları hakkında eğitim verildi. Ziyarette jandarmanın kullandığı araç ve gereçler de tanıtıldı.

Ziyaret sonrası çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP