Gaziantep İhracatçıları Başkanı'ndan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, basının toplumun her anlamda gelişimine ve kalkınmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Ülkemizde, gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar sağlayan ve Türk basınında bir dönüm noktası olan 212 Sayılı Kanun'un 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle birlikte, her yıl 10 Ocak tarihinin Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlandığını hatırlan Başkan Celal Kadooğlu, "Basın mensupları, vatandaşların doğru haber alması için zaman mefhumu gözetmeden görev yaparken, demokrasinin gelişmesine, toplumsal bilincin oluşturulmasına ve kalkınmaya da önemli katkılar sunmaktadır. Gelişmiş ülkelerin ortak özelliklerine baktığımızda, hemen hepsinde özgür, tarafsız, ilkeli ve güçlü bir medyanın olduğunu görürüz. Bu nedenle daha güçlü bir Türkiye ve her anlamda gelişmiş, sanayi, ticaret, eğitim ve sağlık gibi alanlarda Ortadoğu'da önemli bir merkez konumunda bulunan Gaziantep için güçlü bir basının varlığı muhakkaktır. Kısacası güçlü bir basın, güçlü Türkiye'nin teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük özveri ve fedakarlıkla görevlerini yerine getiren basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; tüm basın çalışanlarımız için sağlık ve başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP