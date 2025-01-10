Gaziantep Halı Sektörü, CFE Fuarı'nda Gurur Duydu

CFE Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'na katılan Gaziantepli firmaları ziyaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Halı sektörü, Gazianteplilerin girişimcilik ruhunu dünyaya yansıtan en güzel örneklerinden birisidir" dedi.

Dünya halı sektörünü İstanbul'da buluşturan Carpet and Flooring Expo (CFE) 2025, Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarına 18 ülkeden 145'i yabancı olmak üzere 600 firma ve firma temsilciliği katılıyor. Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'la birlikte fuara katılan Gaziantepli firmaların stantlarını tek tek ziyaret ederek, sergilenen ürünleri yakından inceledi ve firma yetkililerinden bilgi aldı. Fuarda yer alan stantların büyük kısmının Gaziantepli firmalardan oluştuğunu görmekten mutluluk duyduğunu belirten Milletvekili Bozgeyik, "Gazi şehrimiz adına gurur verici bir tablo" ifadelerini kullandı.

"Fuarın başarısında Gaziantep'in payı büyük"

Bozgeyik, fuar ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede, CFE Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarının kısa sürede sektöründe dünyanın en prestijli fuarları arasına girmesinin sevindirici olduğunu belirtirken, "Gaziantep, makine halısında dünyanın en büyük üretim merkezi. Aynı zamanda da en büyük ihracat merkezi. İstanbul'da düzenlenen bu fuarımız da adım adım sektöründe zirveye doğru yaklaşıyor. Elbette bu fuarın başarısında halı üretim ve ihracatında zirvede bulunan Gazianteplilerin ve özellikle de Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğimizin büyük payı var. Şehrimiz ve ülkemiz adına gurur verici bir fuar. Tüm katılımcıları, emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Gaziantep, sektördeki liderliğini sürdürecektir"

Birinci Dünya Savaşı sonrası kurtuluş meşalesinin yakılmasında öncü olan Gaziantep'in, girişimcilik ve sanayileşme konusunda da tüm Anadolu'ya örnek olduğunu belirten Milletvekili Bozgeyik, "Gaziantep'in tüm dünyanın takdirini kazanmış olan girişimcilik ruhunun en güzel örneklerinden birisi de halı sektöründe elde edilen başarıdır. Gaziantepli girişimcilerin çabaları sonucu bugün ülkemiz dünya halı ticaretinde çok önemli bir noktaya gelmiştir. Bu başarı hepimiz için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. İstanbul'da düzenlenen fuarda halıcılarımızın sergilediği ürünleri yakından inceleme fırsatı buldum. Dünya halı modasını yakından takip eden, inovatif ürünlerle sektöre yenilikler kazandıran halıcılarımızın bugün olduğu gibi gelecekte de sektördeki liderliği kimseye bırakmayacağına inanıyorum. İstanbul'da düzenlenen bu fuarı da çok önemsiyorum. Fuar, hem sektöre hem de ülke ekonomisine katkısıyla çok önemli bir misyon üstlenmektedir" şeklinde konuştu.

"GAHİB yönetimine teşekkür ediyorum"

Bozgeyik, konuşmasının devamında, "Gerek halı üretimi ve ihracatında, gerekse de CFE Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nın Türkiye'ye kazandırılmasındaki başarıda büyük payı olan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'ın şahsında, yönetim kurulu üyelerini kutlarken tüm halıcılarımıza Gaziantep'e bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP