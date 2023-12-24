Gazi Tümgeneral Alâ'dan terör destekçilerine Neyzen'li tepki

Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, 12 şehidin verilmesinin ardından terör destekçilerine Neyzen'in meşhur bir sözüyle sert tepki göstererek, "12 evladımızı şehit verdik. Bazıları hala utanmıyor. Bu kadar şerefsizin bizden olması mümkün değil" dedi.

Gazi Tümgeneral Davut Ala, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 evladımızı şehit verdik. Bazıları hala utanmıyor. Aşağıdaki cümlelerin doğruluğunu bir kere daha ispat ediyorlar. 'Geldikleri gibi gitmediler; kimi itini bıraktı, kimi bitini. Kimi de p...i bıraktı! Yoksa bu kadar şerefsizin bizden olması mümkün değil!' Neyzen Tevfik" ifadelerini kullandı. - SAMSUN