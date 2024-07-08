Üye Girişi
Haberler

Gazi Kars'ta Et ve Süt Kurumu İrtibat Bürosu Açılıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yapmış olduğu görüşmeler sonucunda Gazi Kars'ta Et ve Süt Kurumu'nun İrtibat Bürosu'nun açılmasına karar verildi. Büronun açılmasıyla birlikte yöre insanlarına, yetiştiricilere sözleşmeli besicilik usulüyle üreticilere pazar ve fiyat garantisi sağlanacak.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yapmış olduğu görüşmeler ve istişareler sonucunda Gazi Kars'ta Et Ve Süt Kurumu'nun İrtibat Bürosu'nun açılmasına karar verildi.

Milletvekili Adem Çalkın, "İrtibat bürosunun açılmasıyla birlikte yöre insanımıza, yetiştiricilerimize sözleşmeli besicilik usulüyle üreticilere pazar ve fiyat garantisi sağlayacak. Kars'ımız ekonomisine katkı sunulmuş olunacak" dedi.

Çalkın, "Bu şekilde, gölgedeki besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, güçlü tedarik zinciri oluşturulması, verim ve kırsalda istihdamın artırılması, üreticinin girdi tedarikinin önceden planlanması ve sektör için örnek bir model teşkil ettirilmesi amaçlanmaktadır" diye konuştu.

Milletvekili Adem Çalkın, Et ve Süt Kurumu İrtibat Bürosu'nun Kars'ın hayvancılığına ve yetiştiricilere hayırlara vesile olmasını dileklerinde bulundu.

Çalkın, destekleri için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Et ve Süt Kurumu yetkililerine teşekkür etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tarım ve Orman Bakanı Et ve Süt Kurumu Milletvekili Adem Çalkın AK Parti Kars Tarım Yerel Politika Ekonomi Güncel Haberler

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

 TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt

 Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Bakmadan Geçme

Lamine Yamal hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, 16 yaşında mı? Malatya'da deprem mi oldu SON DAKİKA 10 Temmuz Çarşamba? FİFA merkezi nerede, hangi ülkede? 10 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu? Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title