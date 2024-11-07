Fransa İçişleri Bakanı'ndan PSG Taraftarına 'Kabul Edilemez' Tepkisi

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, dün akşam oynanan Atletico Madrid-Paris Saint-Germain maç öncesi PSG taraftarı tarafından tribünde açılan "Özgür Filistin" pankartını eleştirerek "Kabul edilemez" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain (PSG), başkent Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'nda dün karşı karşıya geldi. Maç öncesi PSG taraftarı, Filistin'e destek için "Özgür Filistin" pankartı açtı. PSG taraftarının desteğine yanıt Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'dan geldi. PSG taraftarının bu desteğini eleştiren Fransız Bakan, "Kabul edilemez" dedi. Basın mensuplarına açıklama yapan Retailleau, PSG'ye yönelik bir yaptırım yapılıp uygulanmayacağı sorusuna ise, "Hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum. PSG'den açıklama talep edeceğim" yanıtını verdi.

Kefiye giymiş bir kişinin resmedildiği pankartta, "Özgür Filistin" sloganında yer alan "i" harfi ise İsrail'in işgali altındaki Gazze ve Batı Şeria'yı da kapsayan Filistin haritası olarak çizildi. - PARİS