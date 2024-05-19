Fethiye Lisesi Mezunları Keşkek Gününde Buluştu

Fethiye Lisesi mezunları, yıllar sonra keşkek gününde bir araya geldi.

Fethiye'nin tarihi eğitim yuvası olan ve ismi yıllar içinde değişikliğe uğrayan Fethiye Lisesi, mezunlarını ve emekli öğretmenlerini bir kez daha bir araya getirdi. Fethiye, Lisesini İstiyor platformunun düzenlediği geleneksel Keşkek Günü'nde, eski mezunlar ve öğretmenler, Fethiye Gazi İlkokulu Bahçesi'nde buluştu. 2010 yılında Fethiye Fatih Anadolu Lisesi olarak adı değiştirilen ve 2015'te Fethiye Gazi İlkokulu'na dönüştürülen okulun mezunları, 2021 yılında kurdukları platform aracılığıyla okullarının eski ismini geri kazanma mücadelesini sürdürüyor.

Keşkek Günü etkinliği, mezunların ve öğretmenlerin bol sohbet eşliğinde hasret giderdiği, hatırlarını tazelediği ve okulun geleceği için umutlarını paylaştığı bir gün olurken, Fethiye'nin eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan bu okul mezunlarının çabalarıyla adını ve hatıralarını yaşatmaya devam ediyor. - MUĞLA