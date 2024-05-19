Üye Girişi
Haberler

Fethiye Lisesi Mezunları Keşkek Gününde Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye Lisesi mezunları ve emekli öğretmenleri, geleneksel Keşkek Günü etkinliğinde bir araya geldi. Okulun eski ismini geri kazanma mücadelesi devam ediyor.

Fethiye Lisesi mezunları, yıllar sonra keşkek gününde bir araya geldi.

Fethiye'nin tarihi eğitim yuvası olan ve ismi yıllar içinde değişikliğe uğrayan Fethiye Lisesi, mezunlarını ve emekli öğretmenlerini bir kez daha bir araya getirdi. Fethiye, Lisesini İstiyor platformunun düzenlediği geleneksel Keşkek Günü'nde, eski mezunlar ve öğretmenler, Fethiye Gazi İlkokulu Bahçesi'nde buluştu. 2010 yılında Fethiye Fatih Anadolu Lisesi olarak adı değiştirilen ve 2015'te Fethiye Gazi İlkokulu'na dönüştürülen okulun mezunları, 2021 yılında kurdukları platform aracılığıyla okullarının eski ismini geri kazanma mücadelesini sürdürüyor.

Keşkek Günü etkinliği, mezunların ve öğretmenlerin bol sohbet eşliğinde hasret giderdiği, hatırlarını tazelediği ve okulun geleceği için umutlarını paylaştığı bir gün olurken, Fethiye'nin eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan bu okul mezunlarının çabalarıyla adını ve hatıralarını yaşatmaya devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fethiye Eğitim Yerel Güncel Haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar

 İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo yüksek

Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo yüksek

Bakmadan Geçme

Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? GS en son hangi yıl ve sezon şampiyonluk yaşadı? FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ? #9917 Dev derbide kim önde, kim gol attı? DEV DERBİ SON DURUM! #129349 DEV DERBİDE NEFESLER TUTULDU! #9917 Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI ANLATIM! Dakika dakika ne oldu, kim gol attı? #129349 Tarihte suikaste uğrayan ve ölen dünya liderleri GALATASARAY TARİHÇESİ! Galatasaray ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Galatasaray ilk başkanı kimdir? FENERBAHÇE TARİHÇESİ! Fenerbahçe ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin ilk başkanı kimdir? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlar (1909-2024) Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 19 Mayıs Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi kavga mı çıktı, kimle kim kavga etti? İlk 11 belli oldu! İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı 11'leri! Galatasaray Fenerbahçe seyirci sayısı kaç? Galatasaray Fenerbahçe tribünlerinde kaç kişi var, kaç bilet satıldı? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar! Galatasaray Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Cengiz Ünder neden yok, sakat mı? Galatasaray maçında Cengiz Ünder yok mu, yedeklerde mi, niye yok? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir? İran Cumhurbaşkanı öldü mü, sağlık durumu nasıl?
Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki

Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title