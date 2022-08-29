Evlat nöbetindeki aileler çocuklarına 'teslim olma' çağrısında bulundu

DİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 92'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 92'nci gününe girdi. 2017 yılında Samsun'dan İstanbul'a giden, 3 ay sonra İzmir'e gittiği öğrenilen ve kendisinden haber alınamayan Zafer Aydın'ın annesi Sabire Aydın, Samsun'dan Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde evlat nöbetini kararlı şekilde sürdürüyor.

Oğlunun Samsun'dan İstanbul'a çalışmak için gittiğini ve 3 ay sonra İzmir'e geçtiğini, bir daha kendisinden haber alamadıklarını ifade eden anne Aydın, "Oğlum Zafer için buradayım. 2017 yılında HDP tarafından kandırılıp götürüldü. 5 yıldır sesine kokusuna hasretim, oğlum beni duyuyor ve görüyorsan kandırıldığını biliyorum çık gel seni bekliyoruz. Diğer çocuklarda dönüp gelsinler. Boş bir şeyin peşindesiniz" dedi.