Evlat acısını yüreğine gömüp görevine döndü

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 çocuğunu kaybeden Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım acısını içine atıp görevinin başına geçti.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından en çok etkilenen ilçelerden olan Nurdağı'nda görev yapan Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, asrın felaketi olarak adlandırılan 2 büyük depremde biri öğretmen 2 çocuğunu kaybetti. Kendisi ise enkaz altında kalarak yaralandı. 5 ay süren tedavinin ardından görevinin başına dönen Yıldırım, Nurdağı ilçesinde bulunan öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için her türlü imkanın seferber edildiğini ifade ederek, tüm okulların eksiklerinin giderildiğini, eğitim ve öğretim ile ilgili her hangi bir aksaklık olmadığını belirtti.

"42 öğretmen arkadaşımız şehit oldu"

Asrın felaketinde etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 42 öğretmenin hayatını kaybettiğini ve içlerinde kendi çocuğunun da olduğunu belirten Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, "İlçemizde 42 öğretmen arkadaşımız depremden dolayı şehit oldu. Ben ise 3 aylık avukat kızımı ve müzik öğretmeni olan oğlumu kaybettim. Enkazda kaldım ve 5 ay tedavi gördükten sonra görevimin başına tekrar döndüm" dedi.

"Okullarımız eğitim ve öğretime hazır"

Okulların onarım işlemlerinin tamamlandığını ve eğitim öğretime hazır olduğunu söyleyen Yıldırım, "Nurdağı ilçesinde toplamda 59 okul var 8 tanesi konteyner 7 tanesi prefabrik diğerleri betonarme hafif hasarlıydı, onlarda tamir edildi. 10 okulumuz sağlam çıktı. 29 okulumuz ise hafif hasarlıydı. Sağ olsun İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile tamirat işlemleri yapıldı ve şuanda hepsi eğitim ve öğretime hazır durumda" ifadelerini kullandı.

"Depremde 3 bin 571 öğrencimizi kaybettik"

Yaşanan deprem sonrası 3 bin 500'ü aşkın öğrencinin hayatını kaybettiğini veya nakil yaptırdığını aktaran Yıldırım, "Depremden önce 11 bin 250 öğrencimiz vardı. Şuanda ise 8 bin 450 öğrencimiz var. 3 bin 571 öğrencimizi kaybettik ya da nakil oldu. Bu öğrencileri ilerleyen süreçte tespit edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Eğitimde her hangi bir aksaklık yoktur"

Eğitimde bir aksaklık meydana gelmemesi için gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyleyen Yıldırım, "Gaziantep'in kendine has bir özelliği var. Atanmışları ve seçilmişleriyle iş birliği yaparak nerde bir sorun varsa gerekli tüm işlemleri yapıyoruz. Örneğin 29 okulumuz hafif hasarlıydı derhal onarıma geçirdiler ve 5 okulumuz tahkikatta 13 okulumuz kullanılmaz durumda. Bu 13 okulumuzun yerine 7 prefabrik okul yaparak eşleştirme yaptık ve şuan da eğitim ve öğretim ile ilgili her hangi bir aksaklık yoktur" diye konuştu. - GAZİANTEP