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ETSO Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

ETSO Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Ağustos ayı üçüncü olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın başkanlığında yapıldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Ağustos ayı üçüncü olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın başkanlığında yapıldı.

Kurumlardan Gelen Yazılar ve Gündem Maddeleri Değerlendirildi Şehrin ekonomik ve ticari faaliyetlerine yön verecek kararların alındığı toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ilgili kurum ve kuruluşlardan ETSO'ya iletilen resmi yazılar detaylı bir şekilde incelenerek karara bağlandı.

Toplantının ana gündem maddeleri çerçevesinde; TOBB Yerel İklim Değişikliği çalışmaları ile şirketlerin asgari sermaye tutarlarındaki güncellemeler ele alındı. Bu kapsamda limited şirketler için 50.000 TL, anonim şirketler için 250.000 TL asgari sermaye şartı ve bu sürece tabi olan 381 adet işlem dosyası değerlendirildi.

Ticari ve sosyal konular masaya yatırıldı

Yönetim Kurulu toplantısının ilerleyen bölümlerinde, ticari ve sosyal hayatı ilgilendiren diğer önemli başlıklar görüşüldü. Erzurum Valiliği tarafından gündeme getirilen Çocuk Bakım Evleri ile ilgili hususlar istişare edilirken, piyasadaki ticari faaliyetleri düzenleyen TOBB İndirimli Satış Reklamları mevzuatı hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Toplantı, bölge ihracatına ivme katması planlanan TOBB İhracat Destek Ofisi'nin yürüteceği faaliyetlerin planlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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