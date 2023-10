Et ve süte denetim

Tekirdağ'da et, süt ve yumurta ürünlerini üreten işletmelere yönelik denetim gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ genelinde faaliyet gösteren et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile yumurta üreten işletmelere yönelik Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından, Tarım Orman Bakanlığı koordinesinde eş zamanlı olarak denetimler yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatları doğrultusunda "Et, Süt ve Yumurta Üreten İşletmelere" yönelik denetimlere eşzamanlı olarak Tekirdağ'da başlandı. Bu çerçevede İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal'ın koordinasyonunda gıda kontrol ekiplerince, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri üretim tesislerine yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde ürünler son tüketim tarihi, katkı maddeleri, muhafaza şartları ile hijyen ve temizlik gibi çeşitli kriterler yönünden incelendi. Denetimlerde hijyen şartlarının yanı sıra etlerin depolandığı alanların sıcaklığı, onay belgelerinin olup olmadığı ve ürünlerin etiket bilgileri kontrol edildi. - TEKİRDAĞ