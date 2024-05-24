ESO Başkanı Liseli Öğrencilerle Buluştu

Liseli öğrencilerle buluşan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı (ESO) Celalettin Kesikbaş, "Sizden bir ricam var. Lütfen etik değerleri yüksek, güçlü karakterli, iyi insanlar olmak için çaba sarf edin. Çünkü Gazi Atatürk hem sizlerin hem bizlerin omuzlarına önemli görevler yükledi. Ülkemizi el birliği ile bir numara yapmak zorundayız" dedi.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eti Sosyal Bilimler Lisesi'nin Girişimcilik Kulübü tarafından düzenlenen 'Kariyer Planlama' etkinliklerinde liseli gençlerle bir araya geldi. Etkinlikte Kesikbaş, iş hayatını, kişisel tecrübelerini, girişimcilik serüvenini ve sektörlerin beklentilerini öğrencilerle paylaştı. Yaptığı konuşmalarda "Gelişmişlikte, kalkınmada, ekonomide adı her ne olsun, ben işin üretim kısmının daha değerli olduğunu düşünenlerdenim" diyen Kesikbaş, üretimde ise artı değer oluşturulmadığı sürece bir çıkış oluşturulamayacağının altını çizdi.

"Yurt dışına ihracat yapan şirketler ahlaki denetimlerden geçiyor"

Üretim yaparken de tüm dünyada şirket yönetim kurumlarının etik değerleri yüksek insanlara sahip olmak istediğini belirten ve bu yönlerini geliştirmeleri için gençlere çağrıda bulunan Kesikbaş, "Bir kere bu özellikleri cebimize koymamız gerekiyor. Örneğin yurt dışına ihracat yapan şirketler ahlaki denetimlerden geçiyor. Bu denetimlerden geçmediğimiz sürece dünyanın en ucuz veya en teknolojik ürünün üretseniz de ihracat yapamıyorsunuz. Şirketlerin tamamı bu değerlerden belgelendirmek zorunda. Bu şunu doğuruyor bizim artık kariyer planlamamızın içinde mutlaka iyi insan olma figürünü yerleştirmemiz gerek. Bu yönümüzün hepimizin geliştirmesi gerekiyor. Kariyer planlamasında ikinci önemli konu, orijinal fikirlere sahip olmak ve yenilikçi bir zeka. Bu konu bazen her şeyden daha önemli bir hale geliyor. Yenilikçi bir zekaya sahip olmak ve bunu da cebe koymak gerekiyor. Ayrıca bir yabancı dili de cebe koymak gerekiyor. Ekip çalışmasına ne kadar uygun, ne kadar sosyal olduğunuz önemli kriterler haline geldi" dedi. - ESKİŞEHİR