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Eskişehir İl Müftülüğü Engelli Bir Aileye Akülü Engelli Aracı Hediye Etti

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Eskişehir'de İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü, Ramazan ayının bereketini engelli bir aileyle paylaştı.

İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan ve Engelli Koordinatörlerinin girişimleri ve hayırseverlerin katkılarıyla, bir engelli aileye akülü engelli aracı hediye edildi. Ziyarette konuşan İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, Ramazan ayının paylaşmanın ve yardımlaşmanın ayı olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve onların da topluma aktif bir şekilde katılımını sağlamak için üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız." dedi.

Hediye edilen akülü araçtan dolayı büyük sevinç yaşayan engelli vatandaş ve ailesi, İl Müftülüğü ve hayırseverlere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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