Eskişehir Gastronomi Derneği Vali Aksoy'u Ziyaret Etti

Eskişehir Gastronomi Derneği Yönetim Kurulu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek, derneğin kuruluş amacı, faaliyetleri, sosyal projeleri ve aktiviteleri hakkında bilgi verdi.

Eskişehir Gastronomi Yiyecek İçecek İşletmeleri ve Tedarikçiler Derneği (ESGASTRODER) Başkanı Murat Arnik ve yönetim kurulunda bulunan Kübra köken, Işıl Gengeç, Vural Göl, Güngör Gönen, Pınar Kırıcı, Salih Uluagaç, Yusuf Edemen,Salih Özbey, Abidin Batur Öngel, Cennet Gürdal, Faruk Akçınar, Derya Etli,Engin Kılıç, Yusuf Orak, Sezer Demir, Sibel Asar, Dilber Dincol, Yunus Gökgöz, Halil ibrahim Yıldız, Hakan Ejderha, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Aksoy'a, Eskişehir Gastronomi Derneğinin kuruluş amacı, faaliyetleri, sosyal projeleri ve aktiviteleri hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Esgastroder Başkanı Murat Arnik; Vali Hüseyin Aksoy'a Eskişehir Gastronomi Derneği'nin sektörde büyük bir boşluğu doldurduğunu sadece Eskişehir'de değil Türkiye'de de bir ilke imza atarak sektördeki işverenleri, çalışanları ve sektör tedarikçilerini bir araya getiren ve hızlı yapılanması ile Türkiye'ye örnek olma yolunda ilerleyen bir dernek olmanın gururunu yaşıyoruz diyerek "Eskişehir'de yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren 5 bin işletme, 52 bin çalışan ve bin 300 tedarikçi firmayı bir araya getireceğiz. Kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ile güzel ve faydalı işler üreteceğiz. Gastronomi ekonomisinin yıllık 50 milyar dolar olduğu bir ülkede yaşıyoruz ve Eskişehir olarak bu pastadan hak ettiğimiz payı almak istiyoruz. Günümüzde insanların turizm hareketine katılma nedenleri arasında bir şehrin mutfak kültürünü tanımak, tarihi dokusunu keşfetmek ve şehir ile bütünleşen mutfak unsurlarını deneyimlemek gibi nedenler geliyor. Artık insanlar 'deniz-kum-güneş' gibi klasik tatil anlayışının dışında gastronomi turizmi gibi alternatif turizm türlerini de tercih ediyorlar. Yerel kültür ve gastronomisini ön plana çıkarıp Eskişehir'in gastronomi alanındaki potansiyelini artırmayı amaçlıyoruz. Bu potansiyelin Eskişehir'i uluslararası bir marka şehir haline getirebileceğine inanıyoruz" dedi.

Vali Aksoy ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eskişehir Gastronomi derneğine böyle büyük sorumluluk gerektiren bir sivil toplum kuruluşunun Eskişehir'e kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ESGASTRODER ile kentin yiyecek içecek sektöründe olumlu yönde katkı sağlanabileceğinden umutlu olduğunu, valilik makamı olarak her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. - ESKİŞEHİR