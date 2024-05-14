Eskişehir'e gezmeye gelen baba ve oğul sokaktaki güvercinleri besledi

Aydın'ın Nazilli ilçesinden Eskişehir'e gezmeye gelen Mehmet Emin Akbaş, oğlun Alperen Akbaş'ı da yanına alarak sokaktaki güvercinleri elleri ile besledi.

Tepebaşı ilçesi Köprübaşı caddesinde bulunan ve üzerinde sürekli olarak kuşların bulunduğu alanda bir baba ve oğlu güvercinleri beslerken görüldü. Yerlere yem atmak yerine kuşları elleriyle besleyen baba oğul dikkat çekti. Eskişehir'e oğlunun okul gezisi ile geldiğini ve şehre adeta aşık olduğunu belirten Mehmet Emin Akbaş, bu şehre tekrar gelmek istediğini ve insanlarının çok sıcak kanlı olduğunu söyledi.

"Buraya gelmeden önce Eskişehir'e aşık olacaksınız demişlerdi"

Aydın'ın Nazilli ilçesinden geldiğini belirten Mehmet Emin Akbaş, Eskişehir'e oğlunun okul gezisi aracılığı geldiğini belirterek, "Eskişehir'i çok beğendik. Zaten buraya gelmeden önce Eskişehir'e aşık olacaksınız demişlerdi. Gerçekten de öyleymiş, aşık olduk resmen. Yarım günümüz daha var. Gidene kadar gezmeyi düşünüyoruz. Şehri gezerken burada bir sürü kuş gördük. Anladık ki bu kuşlar her zaman burada. Kuşları da görmüşken besleyelim dedik. Zaten bizim aşikar olduğumuz bir durum kuşlarla ilgilenmek. Evimizde de kuşumuz var zaten. Seviyoruz kuşları, genel olarak bütün hayvanları. Bu güzel şehirde olduğumuz için çok mutluyuz. İnsanı ayrı, hayvanı ayrı güzel, şehri zaten anlatmaya gerek bile yok" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR