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Eskişehir'de KYK Yurdunda İftar Programı Düzenlendi

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Eskişehir'de Sivrihisar İlçe Müftülüğü, Sivrihisar Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler için iftar programı düzenledi.

Sivrihisar İlçe Müftülüğü, KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler için iftar programı düzenlendi. Programa Sivrihisar İlçe Müftülüğü Manevi Danışmanı İlyas Kardaş ve Gençlik Koordinatörü İbrahim Yaşar Can katıldı. İftar yemeğinin ardından İlyas Kardaş ve İbrahim Yaşar Can eşliğinde Ulu Camii'nde teravih namazı kılındı. Öğrencilerin kendi arasında yaptığı halı saha maçı ile gün sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kredi Yurtlar Kurumu Sivrihisar Eskişehir İftar Yemek Yerel Yaşam Güncel Haberler

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