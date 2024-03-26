Eskişehir'de Engelli Vatandaşlar İçin İftar Programı Düzenlendi

Eskişehir İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe müftülükleri engelli koordinatörlükleri ile hayırseverlerin katkılarıyla Şahver Sultan Engelsiz Camii'nde engelli vatandaşlar ve yakınları için iftar programı düzenledi.

Programa İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, İl ve ilçe engelli koordinatörleri, Engelli kurslarında eğitim veren öğreticiler, engelli vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü Bekir Gerek yaptığı konuşmada engelli vatandaşlara yönelik hassasiyeti vurguladı. Gerek, "Engelli kardeşlerimiz toplumumuzun önemli bir parçasıdır. Onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatlarını kolaylaştırmak hepimizin görevidir" dedi.

Gerek konuşmasında engelli vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalardan bahsetti ve engelli bireylerin topluma kazandırılmasının önemini vurguladı.

İftar sonrası Osmanlı şerbeti ve geleneksel ikramlar yapıldı. Programa katılan engelli vatandaşlar ve yakınları programdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ESKİŞEHİR