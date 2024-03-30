Eskişehir'de AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası Verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tepebaşı ilçesinde bir ilki başaran süt çiftliğine ziyarette bulunarak "Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasını" teslim etti.

Eskişehir, Tepebaşı ilçesi Keskin mahallesinde bulunan hayvancılık işletmesi mevzuat kapsamında istenen gereklilikleri yerine getirerek AB Onaylı Süt Çiftliği statüsü almaya hak kazandı. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince gerçekleştirilen işletme ziyaretiyle "AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası" firma yetkililerine teslim edildi. Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Sert, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt ve görevli veteriner hekimlerin hazır bulunduğu ziyarette Şube Müdürü Yurt: "Eskişehir'de ikinci AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmemiz, brucella ve sığır tüberkülozu hastalıklarına karşı ari olup, Hastalıktan Ari İşletme Sertifikasına sahiptir. Ayrıca AB standartlarında ve belirlenen kriterler çerçevesinde yapılan denetimler sonucunda AB standartlarında süt ürettiği belirlenmiş ve İl Müdürlüğümüz tarafından işletmeye Eskişehir'de ikinci, Tepebaşı ilçemizde ilk AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası verilmiştir" dedi. - ESKİŞEHİR