Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'ndan Yol Çalışmaları

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2023 yılında kent merkezi ve ilçe kırsalında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalarla konforlu ve güvenli yollar hedefleniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2023 yılında kent merkezi ve ilçe kırsalında sorumluluk alanı içerisinde bulunan yolların yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla yoğun mesaisini sürdürdü.

Sorunsuz bir üstyapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2023 yılında yaptığı çalışmalarla konforlu ve güvenli yollar için aralıksız görev yaptı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından kent merkezinde 2023 yılı iş programı kapsamında yetki ve sorumluluk alanında bulunan birbiriyle bağlantılı veya ayrı 9 farklı bulvar, cadde ve sokaklar olan Ertaş Bulvarı, Yaşar Kemal Bulvarı, 3. Cadde, 2. Arabacılar Bulvarı, Maide Bolel Huzur Evi Caddesi, 1561. Cadde, Gündüz Ökçün Bulvarı'nda BSK asfalt kaplama; Günhan Sokak ve 1527. Caddede sathi kaplama ile yeni yol yapım çalışması yürütüldü. Ayrıca yine kent merkezinde Dinçerler Sokak, Ziya Gökalp Bulvarı ve Odunpazarı Bölgesi kavşak ve yol yapım genişletme çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu çalışmalara ek olarak, bozulan ve deforme olan bulvar, cadde ve sokaklarda Koza Bulvarı, Kartopu Caddesi, Özlem Bulvarı, Tarih Bulvarı, Candanel ve Efsaneler Sokaklar, Alınca Caddesi, Hatboyu-2 Caddesi, Şahin Bulvarı, Aliya İzzet Begoviç Caddesi, Ayçiçek Caddesi, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı, Kırım Caddesi, Hasan Polatkan Bulvarı, Piri Reis Caddesi, Beycan Sokak ve Örme Sokak'ta yol bakım onarım çalışmaları yapıldı.

Ayrıca kent merkezindeki Huzur, Ertuğrulgazi, Yenibağlar, Hoşnudiye, Şarhöyük, Sazova ve Çukurhisar Mahalleleri ile Baksan Sanayi Sitesi'nde altyapı kurum ve kuruluşlarına ait kazı çalışmaları sonrasında, ana arterlerin yol bakım-onarım çalışması tamamlanırken ara sokaklarda ise çalışmalar devam ediyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın kırsal 2023 yılı iş programı kapsamında ise ekip ve ekipmanları marifetiyle 140,95 km 1. ve 2. kat asfalt sathi kaplama çalışması, 50,3 km yüklenici marifetiyle 1.kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi.

Alpu, Mihalıççık, Beylikova, Mahmudiye, Odunpazarı, Seyitgazi, Sarıcakaya, Han, Sivrihisar, Günyüzü, İnönü ve Tepebaşı ilçelerinin mahalle yollarında 2. Kat asfalt sathi kaplama yapıldı.

Ayrıca kırsal mahalle yollarında; Tepebaşı ilçesi TCK-Kızılinler mahallesi bağlantısı, Alpu ilçe merkezi Zübeyde Hanım Caddesi ve Hastane Caddesi, Mihalıççık ilçe merkezi Hasan Ergeçen Caddesi, Selami Vardar Caddesi ve Dağcıköy Caddesi Sarıcakaya İlçe Merkezi Yayla Sokak, Abdullah Yavuz Caddesi, Kadıoğlu Sokak, Ark Sokak'ta 10,5 km BSK Asfalt Kaplama çalışması tamamlandı. Yüklenici tarafından da Alpu ilçe merkezi cadde ve sokaklarında BSK asfalt kaplama çalışmalarında yaklaşık 20 bin ton asfalt ile 15 km asfalt serimi yapıldı. Mahmudiye ilçe merkezi Eskişehir Caddesinde tretuvar düzenlenmesi ve BSK asfalt çalışması ise devam ediyor.