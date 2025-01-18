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Esenyurt'ta Sahte İçki Denetimleri, Mühürlemeler Başladı

Esenyurt'ta Sahte İçki Denetimleri, Mühürlemeler Başladı
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Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sahte içki satışına yönelik ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi. Kurallara uymayan mekanlar mühürlendi ve denetimler aralıksız devam edecek.

Esenyurt Zabıtası, ilçe genelinde sahte içki denetimi gerçekleştirdi. Tekel bayileri ve alkollü mekanlarda yapılan denetimlerde, kurallara uymayan iş yerleri mühürlendi.

İstanbul genelinde sahte içkiden kaynaklı ölümlerin artmasıyla birlikte Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri içki satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Esenyurt İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri ile birlikte yapılan denetimlerde, tekel bayiler ve alkol satışı yapan mekanlardan incelemeye gönderilmek üzere tek tek numune toplandı. İşletmelerin alkol satış ruhsatlarını ve içkileri satın aldıkları yerlere ait faturaları da kontrol eden ekipler kurallara uymayan mekanlara cezai işlem uyguladı.

Sahte içki satan mekan mühürlendi

Esenyurt Koza Mahallesi'nde sahte içki satışı nedeniyle 1 kişinin ölümüne neden olan mekan zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Belediye yetkilileri, alkol satışı yapan işletmelerde denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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