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Erzurum Valisi ve Orman Bölge Müdürü, orman varlığını artırmak için planları görüştü

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21-26 Mart Orman Haftası münasebetiyle Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ve Vali Mustafa Çiftçi, orman varlığını artırmak için neler yapılacağını konuştular.

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ve beraberindeki heyeti kabul etti. 21-26 Mart Orman Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen ziyarette Erzurum'daki orman varlığını artırmak için planlanacak faaliyetler ele alındı. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası çerçevesinde Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek il genelinde orman haftası boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiftçi, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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