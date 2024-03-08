Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kadınların Değerini Vurguladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, gerek inancımızın gerekse de toplumsal değerlerimizin, kadını her zaman müstesna bir yere koyduğunu ifade etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yayınladığı mesajda, "Kadının hak ettiği değeri hatırlatan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyamızı güzelleştiren, aileleri bir arada tutan ve nesilleri eğiten kadınların değerini anma ve onların nezdinde fedakarlık, şefkat, merhamet, emek ve umudu kutlama günüdür. Kadın bizim kültürümüzde ve medeniyetimizde muazzez ve manevi değeri yüksek bir mevkidedir. Aile ve devlet yönetiminde tarih boyu çok etkin bir yere sahip olan Türk kadını Kurtuluş Savaşı yıllarında gerek cephede gerekse cephe gerisinde vatan için savaşmaktan geri durmamıştır. Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı gibi bu vatanın bağrından çıkmış ve varını yoğunu milleti için ortaya koymuş sayısız kadın kahraman Cumhuriyetimizin en önemli mimarlarındandır. Tarihimiz; alın teriyle, emeğiyle, fedakarlığıyla destan yazan kadınların başarı dolu hikayeleriyle doludur." dedi.

"Annelerimizin dualarıyla güçlenir, yolumuzu aydınlatırız."

Vali Çiftçi, devletin, kadınların iş ve toplum hayatında aktif bir şekilde yer alması için istihdamdan eğitime çeşitli destekler ve teşviklerle Anadolu kadınının tüm cevherlerini sosyal ve ekonomik hayata aktarmasını sağladığını vurgulayarak, "Anadolu'nun bereketini üretim kabiliyetiyle zenginleştiren kadınlarımız, emekleriyle toplumsal kültürümüzün taşıyıcılığını da üstlenmektedir. Hem iş hayatında hem de evde verdikleri emekle, toplumumuza değer katıp hayatın her alanında varlık gösteren cefakar kadınlarımızın nesillerin eğitimde de rolü büyüktür; çünkü onlar, geleceğimize yön verecek olan evlatlarımızı yetiştiren öğretmenler, rehberler ve örneklerdir. Hiç şüphesiz ki kadının en önemli niteliklerinden biri anne kimliğidir. Sabır ve sevgiyle çocuklarını büyüten annelerimiz; baş tacıdır ve cennet, onların ayaklarının altındadır. Annelerimizin dualarıyla güçlenir, yolumuzu aydınlatırız." diye konuştu.

"Kadına yönelik şiddet, bir insanlık suçudur."

Kadınların, toplumun temel direği ve geleceğin inşasında önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü, "Onlar, yaşamlarının her anında fedakarlıkla hareket ederler ve sevdikleri için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Şefkat ve merhametleriyle, çevrelerine umut saçarlar ve insanlığa ilham verirler. Kadına yönelik şiddet, bir insanlık suçudur. Ülkemizde ve dünyada, toplumun ruhunda derin yaralar açan kadına yönelik şiddet olaylarını önlemek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın illerimizde oluşturduğu "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)" uygulamaları kadınlar için önemli bir güvence mekanizmasıdır. Dünya Kadınlar Günü'nü, kadınların hak ettikleri değeri görmeleri ve toplumda eşitlik ve adaletin sağlanması için bir fırsat olarak görmeli ve kadınlarımızın onurunu korumak ve şahsiyetlerini yüceltmek için çalışmalıyız. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

(MEK-NK-Y) A - ERZURUM