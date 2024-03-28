Erzurum'da vatandaşlara yönelik hafızlık yarışması yapıldı

Erzurum İl Müftülüğü tarafından vatandaşlara yönelik "Hafızlık Yarışması" düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2024 yılında hafızlık müessesesinin korunmasına katkı sunmak ve daha önce hafızlık yapmış fakat farklı sebeplerle hıfzını zayıflatmış vatandaşların hafızlıklarını pekiştirmelerine yardımcı olmak amacıyla hafızlık yarışması başlatılmıştı. Bu çerçevede Erzurum İl Müftülüğü tarafından 5, 15 ve 30 cüz olmak üzere 3 kategoride vatandaşa yönelik "Hafızlık Yarışması" yapıldı.

Müftü Dr. Rüstem Can'ın komisyon başkanlığında düzenlenen yarışma sonucunda bütün yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi. - ERZURUM