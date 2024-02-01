Erzurum'da Sıcaklıklar -30 Dereceye Kadar Düşecek

Meteorolojinin hava tahminlerine göre Erzurum önümüzdeki 4 gün adeta buz kesecek, sıcaklıkların-30 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

Erzurum'da 4 gün boyunca soğuk ve puslu hava etkili olacak. Hava tahminlerine göre termometreler -30 dereceye kadar düşecek. Soğuk hava özellikle güney ilçelerinde etkili olacak. Hafta başı ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji çığ uyarısında da bulunarak, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi. - ERZURUM