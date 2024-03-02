Erzurum'da Öğretmen Akademileri programı başladı

Öğretmen Akademileri Erzurum'da başladı. Öğretmen Akademileri eğitim programının ilk dersini Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu verdi.

Erzurum Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Programda Atatürk Üniversitesi Sinir ve Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Hakan Hadi Kadıoğlu konuşmacı olarak bulundu.

Prof. Dr. Kadıoğlu, Şehir ve Kültür Akademisinde ilk ders olarak 1.Dünya Savaşı'nın Doğu Cephesi'nde yaşanan Kargapazarı Muharebelerinin destanlaşan öyküsünü anlattı.

Erzurum'un Rus İşgaline uğramadan önceki muharebeler ve bu muharebeler sırasındaki Erzurumlu gençlerin mücadelelerini dile getiren Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu, 'Bu mücadele sayesinde Türk Ordusu imhadan kurtulmuş, geri çekilmiştir' dedi.

Program sonrası Prof. Dr. Kadıoğlu'na plaket taktim edildi. - ERZURUM