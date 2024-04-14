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Erzurum'da Narman Yeşil Mercimeği için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

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Ülkemizde Gaziantep ve Konya'dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan Erzurum'da bir ürün için daha resmen müracaat edildi.

Erzurum'da bu güne kadar 55 ürün coğrafi işaret aldı, 13 ürün ise tescil için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan onay bekliyor. Tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işareti olan coğrafi işaret son yıllarda rağbet görüyor. Erzurum'da bu anlamda örnek çalışmalar yapılıyor. Son olarak; Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Narman Yeşil Mercimeği için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar ürün grubundan yapılan başvuruda Narman Yeşil Mercimeği'nin "Menşe Adı" türü olarak tescili istendi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğu Anadolu Erzurum Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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