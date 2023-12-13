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Erzurum'da Minyatür Sanatçısı Tarihi Harman Makinesi Yaptı

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Erzurum'un Tortum ilçesinde yaşayan minyatür sanatçısı Feyzullah Coşkun, babasından aldığı ilhamla tarihi harman makinesini maket olarak yaptı. Coşkun, yetenekleriyle sınırlı kalmayarak evini tarihi eşyalarla doldurarak bir müze havası oluşturdu.

Erzurum'un Tortum ilçesinde yaşayan minyatür sanatçısı Feyzullah Coşkun, babasından aldığı ilhamla tarihi harman makinesini maket olarak yaptı.

Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi'nde Feyzullah Coşkun, babasının geçmişte ürettiği harman makinelerinin minyatür versiyonunu tamamen el emeği ile hassasiyetle inşa etti.

Çocukluğundan itibaren babasının harman makineleri hakkındaki hikayelerini dinlerken ve babasının ürettiği makineleri izlerken bu makinelerin minyatürlerini yapma hayali kurduğunu belirten Coşkun için, babasının elinden düşmeyen harman makinesi ilham kaynağı oldu. Coşkun, uzun saatler boyunca bu makineyi minyatür boyutta yeniden canlandırmak için çalıştı ve kendi elleriyle yepyeni bir harman makinesi minyatürü yaptı. Yetenekleri bununla sınırlı olmayan Coşkun, kendi evini tarihi eşyalarla doldurarak bir müze havası oluşturmayı başardı. Evini ziyaret edenler, tarihin izlerini sürmek için üst katını adeta bir müzeye çevrildiğini görebiliyor.

Feyzullah Coşkun, babasının mirasını yaşatmanın yanı sıra tarih ve minyatür sanatına olan sevgisini herkesle paylaşıyor. Onun bu özel hikayesi, yerel bir sanatçının yetenek ve tutkusuyla nasıl tarihe dokunabildiğinin bir örneği olarak ilham verici bir anlatı olmaya devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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